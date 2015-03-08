重温稿-中国证券：暂未考虑恢复A股T+0，两融业务总体风险可控--证监会主席

* 两融业务总体风险可控--证监会主席

* 目前未考虑在A股恢复T+0交易

* 两融业务管理办法正在修订，修改将有松有紧

* 证监会正在修改规则，拟放开券商新设

路透上海3月7日 - 中国证监会主席肖钢周六表示，证监会没有决定要在A股市场实施T+0交易机制，目前也还没有考虑恢复T+0交易；而此前针对融资和融券两融业务的现场检查，目的是为了规范业务发展，两融业务发展迅速但总体风险可控。

上海证券报官方微博引述他在“两会”期间接受采访时并透露，目前融资融券业务管理办法正在修订当中，修改将有松有紧，

“在某些条款上将考虑放开，也有一些条款的要求将适当收紧。修改规则要广泛参考市场的意见，在修订完成以前，仍将严格执行现有投资者适当性管理规定。”他指出。

肖钢介绍，目前A股市场1万多亿元人民币的融资余额仅占总市值比重2.8%，比例比较合适；融资交易额占全市场交易额约占15%，与境外市场20%到30%相比不算太高；客户维持担保比例平均超过200%，有时可达240%。

此前证监会曾对券商的融资、融券业务进行检查，部分券商因违反规定而受到处罚。相应的，该类消息也对股市产生较为明显的负面影响。

肖钢指出，证监会也正在修改相关规则，拟放开证券公司新设。但他同时强调，目前国内证券公司数量较多，仍然存在同质竞争的问题，未来还应当在差异化发展、提高竞争力上下功夫。

自1998年证券公司监管职责由人民银行移交证监会以来，除信证分业、财政转制、风险处置、外资参股、业务剥离等原因外，证监会没有批设新的证券公司。

对于区域性的“四板市场”，肖钢称，其定位仍需认真研究。宜定位于为小微企业提供服务，是省内，而不宜扩大范围变为全国性。

上海证券交易所去年11月曾表示，中国股票市场已经具备了恢复T+0(回转交易)的条件。沪港通开通后，投资者的需求将对完善内地证券交易机制形成推动作用。上证所将配合监管部门积极推进对现有T+1交易制度的研究评估，在防范风险的基础上开展试点。

沪深证券交易所在发展初期曾经实施了T+0交易制度，由于当时股票市场各方面条件不成熟，市场过度投机现象比较严重，监管层决定在1995年1月1日开始取消股票的T+0交易，改为T+1交易，一直延续至今。(完)