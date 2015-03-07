更新版 1-中国金融：M2预期增速需要一个数值，但也要保持灵活性--央行行长

(新增周小川对储蓄率和投资等讲话内容)

路透上海3月7日 - 中国人民银行行长周小川表示，广义货币供应量(M2)的预期增长速度需要有一个数值，但同时也要保持灵活性，不必过分强调将M2增速控制在某个具体数值上。

上海证券报周六引述他在“两会”期间接受采访称，“不必过分强调要将M2控制在某个数值上，还是得看一些实体经济的最终目标，比如就业、经济增长、通货膨胀等，这些指标要比M2更重要一些。”

他同时指出，从理论上说，作为货币供应量，M2是中央银行的中介目标，对观察经济运行状况是有帮助的。但随着经济状况发生变化，M2与宏观调控效果、通货膨胀、经济增长的相关性已不是非常稳定，很多国家的中央银行已经不再将M2作为重要的调控目标。

中国今年政府工作报告提出，2015年M2增速目标为12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。去年中国设定的M2增速目标为13%，实际增速为12.2%。

报导同时援引上海银监局局长廖岷认为，之所以强调M2增速根据需要可以略高些，应该是对新常态下货币环境复杂性作出的安排，对可能出现的变化预留了空间。因在全球量化宽松叠加、中国央行降准降息的背景下，2015年货币环境有较大不确定性。

今日稍晚新华社并援引周小川在政协联组讨论时表示，目前中国储蓄率持续高位，要避免出现储蓄率走高，而投资效率走低的现象。

他称，经济增长主要来源于产能的不断增长，产能的增长主要来自于投资的增长，而投资来自于储蓄。如果储蓄率能降一点，居民消费多一点，投资效率高一点，就是新常态下的一个理想状态。

“亚洲金融风暴前，我国的储蓄率在37%-39%。之后10年，我国储蓄率持续增长，目前达到约50%。这么高的储蓄，如果国内投资用不了，自然就会转向国外。事实上，我国早就成为净资本流出国。”他指出。

近一段时间以来，中国央行政策放松动作频频，自去年11月降息后，今年2月降准，3月又再次降息。(完)