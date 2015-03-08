重温稿-中国金融：M2预期增速需要一个数值，但也要保持灵活性--央行行长

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月7日 - 中国人民银行行长周小川表示，广义货币供应量(M2)的预期增长速度需要有一个数值，但同时也要保持灵活性，不必过分强调将M2增速控制在某个具体数值上。
上海证券报周六引述他在“两会”期间接受采访称，“不必过分强调要将M2控制在某个数值上，还是得看一些实体经济的最终目标，比如就业、经济增长、通货膨胀等，这些指标要比M2更重要一些。”
他同时指出，从理论上说，作为货币供应量，M2是中央银行的中介目标，对观察经济运行状况是有帮助的。但随着经济状况发生变化，M2与宏观调控效果、通货膨胀、经济增长的相关性已不是非常稳定，很多国家的中央银行已经不再将M2作为重要的调控目标。
中国今年政府工作报告提出，2015年M2增速目标为12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。去年中国设定的M2增速目标为13%，实际增速为12.2%。
报导同时援引上海银监局局长廖岷认为，之所以强调M2增速根据需要可以略高些，应该是对新常态下货币环境复杂性作出的安排，对可能出现的变化预留了空间。因在全球量化宽松叠加、中国央行降准降息的背景下，2015年货币环境有较大不确定性。
今日稍晚新华社并援引周小川在政协联组讨论时表示，目前中国储蓄率持续高位，要避免出现储蓄率走高，而投资效率走低的现象。
他称，经济增长主要来源于产能的不断增长，产能的增长主要来自于投资的增长，而投资来自于储蓄。如果储蓄率能降一点，居民消费多一点，投资效率高一点，就是新常态下的一个理想状态。
“亚洲金融风暴前，我国的储蓄率在37%-39%。之后10年，我国储蓄率持续增长，目前达到约50%。这么高的储蓄，如果国内投资用不了，自然就会转向国外。事实上，我国早就成为净资本流出国。”他指出。
近一段时间以来，中国央行政策放松动作频频，自去年11月降息后，今年2月降准，3月又再次降息。(完)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率