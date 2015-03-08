重温稿-中国环保：未来几年环保投资需求约8-10万亿，成经济推动力--环保部长

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海3月7日 - 中国环境保护部部长陈吉宁周六表示，中国经济下行压力在加大，生态环境保护的任务也非常艰巨。而环保本身也是当前和今后拉动经济增长的一个重要推动力，未来几年环保投资需求非常大，大概在8-10万亿元人民币水平。
“而且这个投资没有重复建设，长期受益，是一个好的拉动经济增长的动力。”他在“两会”期间举行的记者会上称。
他指出，中国过去三年全社会环保投资，每年大概新增1,000亿元，但主要还是靠政府投入来解决，占比在30%-40%之间，市场还没有完全的打开，还没有带动社会资本进入。
为此，中国将推动价格体制改革，形成合理的项目回报机制；进一步开放市场，推动包括财政部正在推动的PPP（政府与社会资本合作），第三方治理，要推动政府采购服务、排污权交易等环保市场的形成，提高治理效率。
“现在环保产业融资成本过高，环保产业很多部分不是暴利行业，是长期稳定的回报，所以要带动一些有良心的资本、有社会责任感的资本进入到这个市场，要形成一个更好的融资模式的设计。”陈吉宁称。
此外，他并透露，从污染物总量减排看，四项主要污染物中，COD(化学需氧量)和二氧化硫今年已提前完成“十二五”(2011-2015年)任务，氮氧化物和氨氮预计也会按期完成。但污染物排放量总体仍处在一个非常高水平，已接近或者说超过环境容量。
“十二五”期间中国政府确定了四项主要污染物的减排任务，其中二氧化硫、化学需氧量各削减8%；氨氮以及氮氧化物，各削减10%。
环保部此前报告显示，2014年中国74个重点城市空气质量总体改善，达标城市比例和达标天数增加，主要污染物浓度下降；但污染形势依然严峻，污染最为严重的京津冀区域。
另据陈吉宁介绍，2014年，中国实际新增电力行业脱硫脱硝除尘改造分别为1.3亿、2.6亿、2.4亿千瓦，脱硫脱硝装机容量占比达到95%和82%；3.6万平方米钢铁烧结机新增烟气脱硫设施，占比达81%；6.5亿吨水泥熟料产能新型干法生产线新建脱硝设施，占比达83%。
当年还淘汰黄标车及老旧车600余万辆，超过过去三年的总和；淘汰燃煤小锅炉5.5万台，各地煤改气工程新增用气量25亿立方米。各地环保部门向公安机关移送涉嫌环境违法犯罪案件2080件，是过去10年总和的两倍。
他还提到，PX(对二甲苯)是非常重要的工业技术产业，垃圾焚烧等设施是重要的城市基础设施，要支持这些设施的建设，但是要依法建设。要支持技术先进、环保措施到位，选址符合要求的项目建设。环保部门在审批过程中，也要做到信息公开透明。(完)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率