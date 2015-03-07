中国金融：山东省长郭树清称其重返“一行三会”属误传

路透北京3月7日 - 中国山东省省长郭树清周六表示，关于其重返“一行三会”（央行、证监会、银监会、保监会）任职的市场传闻是误传。

他是两会（全国人大和政协会议）期间山东代表团团组开放时并表示，山东省的地方债务规模不会超过山东GDP的20%，偿债能力没有问题。

郭树清此前曾担任央行副行长及证监会主席职务，有关他出任下一任央行行长职位的传闻由来已久。华尔街日报去年9月称，已任职十余年的周小川可能离任，郭树清是主要接班人选。

针对山东省经济形势，郭树清表示，山东地方债务规模总体可控，偿债能力没有问题。不过债务分布不均匀，有的地区债务高一些，需要重组、出售一部分资产来解决偿还问题。

“我们还没有完全做完清理政府平台的工作，不能给大家一个确切的数字，但相信不会超过我们GDP的20%，将近6万亿元人民币的GDP，各级政府债务加在一起，直接的间接的不会超过1.2万亿。”

但他同时指出，山东政府信誉很好，得到了市场认可，去年山东地方债发行利率和国债利率差不多，甚至低于国债利率，说明山东偿债能力得到了市场的充分的肯定。

山东代表团开放现场发放的材料显示，2015年的工作重点包括完善政府债务管理机制，全面完成政府性存量债务清理甄别，并分类纳入预算管理。抓紧剥离融资平台公司政府融资职能，继续做好地方政府债券自办发行试点工作。

作为中国第二家进行自发自还地方债试点的山东省，去年7月11日该省发行的三期地方债中标利率意外低于同期国债约20个基点，令市场大为诧异。