中国证券：深港通将纳入中小板和创业板中有代表性的股票作为标的

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月8日 - 中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周日表示，深港通上半年能够获批，下半年有望推出，投资标的选择一定是主板、中小板、创业板比较有代表的股票标的。选择深港通的投资标的将遵循稳妥起步的原则，体现深交所服务中小企业和创新发展战略。
她在人大和政协两会期间举行的媒体会上指出，深交所、港交所和中国登记结算公司做了各项的准备工作，目前已经完成了方案的设计，启动了技术系统的开发，下一步要等待中国和香港证监会的正式批准，批准后就会组织市场的参与者进行业务和技术的业务准备。
“首先不是说全部都进入这个标的，我们初期会选择部分市值比较大、业绩比较稳定、比较优良、成交也比较活跃、新兴行业为主的创业板股票作为标的，它是一部分。”宋丽萍表示。
她谈到，深港通之后可能会加速这些小盘股股票的分化，中小板、创业板上市公司盘子小，从经营角度来说，抗风险能力比大盘股要欠稳一些。所以两极分化是必然趋势，也是市场优胜劣汰的过程，预计深港通后可能会加速两极分化。
宋丽萍并称，由于机构投资者持有创业板股份占比已经大幅度提高，而且市场已经经历过沪港通带来的冲击或者不确定性，因此如果深港通选择少部分符合标的标准的股票，估计市场会比较平稳。
此外，深交所今年将大力支持四板的建设，创造条件让优质的中小金融机构进入资本市场，使他们通过上市挂牌或者资产证券化来解决急需的资本金以及资金的来源。并依托四板来确认股权，恢复股权的转让权，从而使围绕股权开展科技服务和成果入股成为可能。（完）
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率