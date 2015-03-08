中国证券：深港通将纳入中小板和创业板中有代表性的股票作为标的

路透北京3月8日 - 中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周日表示，深港通上半年能够获批，下半年有望推出，投资标的选择一定是主板、中小板、创业板比较有代表的股票标的。选择深港通的投资标的将遵循稳妥起步的原则，体现深交所服务中小企业和创新发展战略。

她在人大和政协两会期间举行的媒体会上指出，深交所、港交所和中国登记结算公司做了各项的准备工作，目前已经完成了方案的设计，启动了技术系统的开发，下一步要等待中国和香港证监会的正式批准，批准后就会组织市场的参与者进行业务和技术的业务准备。

“首先不是说全部都进入这个标的，我们初期会选择部分市值比较大、业绩比较稳定、比较优良、成交也比较活跃、新兴行业为主的创业板股票作为标的，它是一部分。”宋丽萍表示。

她谈到，深港通之后可能会加速这些小盘股股票的分化，中小板、创业板上市公司盘子小，从经营角度来说，抗风险能力比大盘股要欠稳一些。所以两极分化是必然趋势，也是市场优胜劣汰的过程，预计深港通后可能会加速两极分化。

宋丽萍并称，由于机构投资者持有创业板股份占比已经大幅度提高，而且市场已经经历过沪港通带来的冲击或者不确定性，因此如果深港通选择少部分符合标的标准的股票，估计市场会比较平稳。

此外，深交所今年将大力支持四板的建设，创造条件让优质的中小金融机构进入资本市场，使他们通过上市挂牌或者资产证券化来解决急需的资本金以及资金的来源。并依托四板来确认股权，恢复股权的转让权，从而使围绕股权开展科技服务和成果入股成为可能。（完）