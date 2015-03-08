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市场报道 | 2015年 3月 8日 星期日 09:36 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货3月3日持仓报告(表)

路透3月6日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月3日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(404,555口)

123,959 153,066 85,146 159,430 122,226 368,535 360,438 36,020 44,117

较2月24日变动(未平仓合约：增加2,813口)

-137 5,702 6,016 -3,186 -7,933 2,693 3,785 120 -972

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.6 37.8 21.0 39.4 30.2 91.1 89.1 8.9 10.9

各类交易商数量(总计为394家)

137 108 129 92 90 311 273 (完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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