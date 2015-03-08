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市场报道 | 2015年 3月 8日 星期日 09:39 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货3月3日持仓报告(表)

路透3月6日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月3日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,249,063口)

379,483 231,733 186,062 579,060 610,321 1144605 1028116 104,458 220,947

较2月24日变动(未平仓合约：减少45,462口)

-1,831 14,230 -14,441 -20,557 -32,080 -36,829 -32,291 -8,633 -13,171

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.4 18.6 14.9 46.4 48.9 91.6 82.3 8.4 17.7

各类交易商数量(总计为702家)

153 159 167 207 305 467 555 (完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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