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市场报道 | 2015年 3月 8日 星期日 09:34 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货3月3日持仓报告(表)

路透3月6日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年3月3日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(185,872口)

87,345 33,997 9,293 72,953 132,268 169,591 175,558 16,281 10,314

较2月24日变动(未平仓合约：增加2,642口)

3,638 -3,133 -1,237 565 6,356 2,966 1,986 -324 656

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

47.0 18.3 5.0 39.2 71.2 91.2 94.5 8.8 5.5

各类交易商数量(总计为259家)

114 62 63 48 60 195 159 (完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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