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货币新闻 | 2015年 3月 8日 星期日 09:33 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月3日持仓报告(表)

路透3月6日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月3日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(671,988口)

192,918 188,207 105,927 328,509 257,690 627,354 551,824 44,634 120,164

较2月24日变动(未平仓合约：减少5,959口)

16,699 -1,078 -2,375 -12,945 -5,672 1,379 -9,125 -7,338 3,166

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.7 28.0 15.8 48.9 38.3 93.4 82.1 6.6 17.9

各类交易商数量(总计为627家)

140 220 186 150 206 406 523 (完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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