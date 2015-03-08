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市场报道 | 2015年 3月 8日 星期日 09:32 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货3月3日持仓报告(表)

路透3月6日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年3月3日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,687,908口)

497,948 235,659 504,362 603,558 873,958 1605868 1613979 82,040 73,929

较2月24日变动(未平仓合约：减少7,529口)

7,043 14,591 -6,903 -2,522 -12,456 -2,382 -4,768 -5,147 -2,761

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.5 14.0 29.9 35.8 51.8 95.1 95.6 4.9 4.4

各类交易商数量(总计为380家)

124 125 162 92 97 312 312 (完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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