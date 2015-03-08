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市场报道 | 2015年 3月 8日 星期日 09:30 BJT

CFTC报告：COMEX期金3月3日持仓报告(表)

路透3月6日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年3月3日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(405,124口)

180,561 64,741 44,158 140,080 263,467 364,799 372,366 40,325 32,758

较2月24日变动(未平仓合约：增加5,817口)

-3,855 6,496 2,441 6,648 -5,659 5,234 3,278 583 2,539

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.6 16.0 10.9 34.6 65.0 90.0 91.9 10.0 8.1

各类交易商数量(总计为293家)

148 69 78 50 53 226 178(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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