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市场报道 | 2015年 3月 8日 星期日 09:28 BJT

CFTC报告：COMEX期铜3月3日持仓报告(表)

路透3月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年3月3日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(163,020口)

51,043 73,854 13,012 87,470 55,536 151,525 142,402 11,495 20,618

较2月24日变动(未平仓合约：减少8,500口)

707 -6,785 -4,641 -3,691 4,643 -7,625 -6,783 -875 -1,717

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.3 45.3 8.0 53.7 34.1 92.9 87.4 7.1 12.6

各类交易商数量(总计为244家)

54 115 48 46 48 137 185(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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