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亚洲 | 2015年 3月 8日 星期日 10:54 BJT

金砖国家：3月6日股汇市收盘纵览

路透3月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月6日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘跌0.34%至971.23点，上日报974.57点。

中国股市：沪综指续收低，新股申购压力致题材股接棒下跌

中国汇市：人民币连续第四日小幅反弹收升，两岸价差略有缩窄

香港股市：恒指略微收低，因中国高层暗示经济成长减缓

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巴西股市：巴西指标股指Bovespa指数 收跌0.76%，收报49,981.19点

　　巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.0550/65，上日收报3.0100/15。

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南非股市：收盘小幅上涨，此前美国公布的就业数据好于预期。保险商Sanlam 上扬3.5%，此前公司称计划将通过价值超过20亿兰特(1.65亿美元)的并购扩张。指标Top-40绩优股指数 涨0.28%至47,236点，综合指数 升0.12%报53,347点。

南非汇市：兰特兑美元骤降至13年低位，美国就业报告激励美元续涨

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印度股市：逢假休市。

印度汇市：逢假休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌0.98%至903.450点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.2%至492.64点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 走强0.62%至60.445卢布；卢布兑欧元 升值2.33%至65.478卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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