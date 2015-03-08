中国数据：2月出口同比大增48.3%进口降20.5%，顺差再创纪录新高

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月8日 - 中国海关周日公布，以美元计价的2月出口同比增长48.3%，进口同比减少20.5%，路透调查预估分别为增长14.2%和下降10%。
2月贸易顺差为606.19亿美元，刷新纪录新高。路透调查预估中值为顺差108亿美元。
经季节调整后，中国2月出口增长4%，进口下降17.2%。
海关新闻稿并显示，2月中国外贸出口先导指数为39.6，较1月回升1.0，结束连续四个月下滑走势，表明今年二季度中国出口有望好转。
2月贸易数据详情如下:
指标 2月实际值 2月预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) 48.3 14.2 -5.0~39.0 -3.3 -18.1
进口(%) 20.5 -10.0 -15.5~-5.2 -19.9 10.1
贸易顺差(亿美元）606.19 108 -2.9~420 600.3 -229.8
浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）
欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)