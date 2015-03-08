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货币新闻 | 2015年 3月 8日 星期日 11:04 BJT

中国数据：2月出口同比大增48.3%进口降20.5%，顺差再创纪录新高

路透北京3月8日 - 中国海关周日公布，以美元计价的2月出口同比增长48.3%，进口同比减少20.5%，路透调查预估分别为增长14.2%和下降10%。

2月贸易顺差为606.19亿美元，刷新纪录新高。路透调查预估中值为顺差108亿美元。

经季节调整后，中国2月出口增长4%，进口下降17.2%。

海关新闻稿并显示，2月中国外贸出口先导指数为39.6，较1月回升1.0，结束连续四个月下滑走势，表明今年二季度中国出口有望好转。

2月贸易数据详情如下:

指标 2月实际值 2月预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) 48.3 14.2 -5.0~39.0 -3.3 -18.1

进口(%) 20.5 -10.0 -15.5~-5.2 -19.9 10.1

贸易顺差(亿美元）606.19 108 -2.9~420 600.3 -229.8

浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn

欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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