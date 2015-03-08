新闻稿：中国2月出口大幅增长，春节因素导致增速波动较大--海关

前2个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点： 一、春节因素导致前2个月单月出口增速波动较大。今年前2个月，受春节因素影响，我国外贸企业再次呈现节前集中出口、节后陆续开工的经营习惯，加上同比基数变化的影响，导致1、2月份出口同比增速波动较大，1月、2月出口同比增速分别为下降3.2%、增长48.9%。 经季节调整法消除春节因素后，前2个月进出口下降7.2%，其中出口增长1.2%，进口下降17.3%。 二、一般贸易比重提升，加工贸易比重下滑。前2个月，我国一般贸易进出口2.15万亿元，下降0.8%，占我外贸总值的56.7%，较去年同期上升0.7个百分点。其中出口1.28万亿元，增长26.9%，占出口总值的56.5%；进口8693亿元，下降24.9%，占进口总值的57%；一般贸易项下顺差4088亿元，去年同期贸易逆差1503亿元。 同期，我国加工贸易进出口1.16万亿元，下降4.2%，占我外贸总值的30.6%，较去年同期下滑0.7个百分点。其中出口7501亿元，下降2.3%，占出口总值的33.2%；进口4082亿元，下降7.7%，占进口总值的26.8%；加工贸易项下顺差3419亿元，扩大5%。 此外，我国以海关特殊监管方式进出口3529亿元，下降11.3%，占我外贸总值的9.3%。其中出口1346亿元，增长8.2%，占出口总值的6%；进口2183亿元，下降20.2%，占进口总值的14.3%。 三、对欧盟、美国、东盟出口增长，对日本出口下降；进口方面均为下降。前2个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧双边贸易总值5725亿元，增长3.8%，占我外贸总值的15.1%。其中，我对欧盟出口3777亿元，增长13%；自欧盟进口1948亿元，下降10.3%；对欧贸易顺差1829亿元，扩大56.3%。美国为我国第二大贸易伙伴，中美双边贸易总值为5394亿元，增长8.2%，占我外贸总值的14.2%。其中，我对美国出口3967亿元，增长21.2%；自美国进口1427亿元，下降16.7%；对美贸易顺差2540亿元，扩大62.8%。 前2个月，东盟为我国第三大贸易伙伴，与东盟双边贸易总值为4601亿元，增长11.5%，占我外贸总值的12.1%。其中，我对东盟出口2999亿元，增长38.4%；自东盟进口1602亿元，下降18.2%；对东盟贸易顺差1397亿元，扩大5.7倍。日本为我国第五大贸易伙伴，中日双边贸易总值为2642亿元，下降9%，占我外贸总值的7%。其中，对日本出口1390亿元，下降4.1%；自日本进口1252亿元，下降13.8%；对日贸易顺差138亿元，去年同期贸易逆差4.1亿元。 前2个月，内港双边贸易总值为2693亿元，下降6%，占内地外贸总值的7.1%。其中，对港出口2616亿元，下降5.4%；自港进口77亿元，下降23.4%；对港贸易顺差2539亿元，收窄4.7%。 四、民营企业进出口增长。前2个月，外商投资企业进出口1.74万亿元，下降1.5%，占我外贸总值的46%。其中，出口9721亿元，增长3.8%，占出口总值的43%；进口7693亿元，下降7.4%，占进口总值的50.4%。同期，民营企业进出口1.39万亿元，增长12.1%，占我外贸总值的36.8%。其中，出口1.04万亿元，增长29.8%，占出口总值的45.8%；进口3573亿元，下降19.6%，占进口总值的23.4%。 此外，国有企业进出口6537亿元，下降13%，占我外贸总值的17.3%。其中，出口2550亿元，增长12.3%，占出口总值的11.3%；进口3987亿元，下降23.9%，占进口总值的26.1%。 五、机电产品和传统劳动密集型产品出口增长。前2个月，我国机电产品出口1.27万亿元，增长14.2%，占出口总值的56.1%。其中，电器及电子产品出口5279亿元，增长15.3%；机械设备3694亿元，增长2.8%。同期，服装出口1782亿元，增长17.9%；纺织品1109亿元，增长23.1%；鞋类630.1亿元，增长17%；家具630.7亿元，增长31.7%；塑料制品393.3亿元，增长20.8%；箱包300.8亿元，增长25.1%；玩具123.4亿元，增长32.7%；上述7大类劳动密集型产品合计出口4969亿元，增长21.5%，占出口总值的22%。此外，肥料出口538.8万吨，增加87.2%；钢材1808万吨，增加56.4%；汽车13.2万辆，增加3.6%。 六、铁矿砂、煤、成品油等主要大宗商品进口量减少，原油、粮食进口量增加，主要进口商品价格普遍下跌。前2个月，我国进口铁矿砂1.47亿吨，减少0.9%，进口均价为每吨435.7元，下跌44.9%；原油5353万吨，增加4.5%，进口均价为每吨2602元，下跌46.2%；煤3204万吨，减少45.3%，进口均价为每吨414.3元，下跌17.9%；成品油502.5万吨，减少18.6%，进口均价为每吨2949元，下跌39.2%；初级形状的塑料378.8万吨，减少14.5%，进口均价为每吨1.09万元，下跌10.1%；钢材202.6万吨，减少13.3%，进口均价为每吨7463元，下跌1.8%；未锻轧铜及铜材69.7万吨，减少23.8%，进口均价为每吨4.03万元，下跌12.5%。 此外，进口粮食1772万吨，增加10.6%；其中大豆1114万吨，增加3.9%，进口均价为每吨2920元，下跌16.6%。机电产品进口7123亿元，下降2.7%；其中汽车16万辆，减少18.8%。 七、外贸出口先导指数结束连续4个月下跌转为小幅回升。2月，中国外贸出口先导指数为39.6，较1月回升1.0，结束连续四个月下滑走势，表明今年二季度我国出口有望好转。其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为41.1，较1月小幅回落0.1；出口经理人信心指数、出口企业综合成本指数分别较1月回升1.9、0.2至46.6、26.2，新增出口订单指数则回落1.5至42.5。 (整理 曾祥进)