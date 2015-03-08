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亚洲 | 2015年 3月 8日 星期日 13:29 BJT

中国贸易：连云港将推动体制创新，打造一带一路服务平台载体--市委书记

路透北京3月8日 - 中国江苏省连云港市委书记杨省世周日称，连云港将主要围绕港口类自贸区推动体制和机制创新，复制上海自贸区成功经验，打造好为“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）服务的平台载体。

杨省世在两会（全国人大和政协会议）间隙并表示，连云港目前正打造中哈物流合作基地产业园，为一带一路战略实施提供空间条件，未来将进一步加大东西双向合作。

“海上丝绸之路向东发展空间很大。目前连云港最大优势是向西合作已经不错，后期在东南亚、欧洲、南美还有很大空间。”他说。

“一带一路”是中国新一轮开放和走出去的战略重点。2013年9月7日，习近平在哈萨克斯坦发表重要演讲，首提“丝绸之路经济带”的战略倡议；同年10月3日，他在印度尼西亚国会发表重要演讲，首提“21世纪海上丝绸之路”。（完）

(发稿 倪蔚丹；撰写 侯向明； 审校 曾祥进)
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