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亚洲 | 2015年 3月 8日 星期日 15:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.91 -0.33 -0.89 690832

搜狐 51.07 -0.40 -0.78 161687

网易 100.76 -0.34 -0.34 388500

百度 213.31 -0.92 -0.43 3176449

台湾

台湾积体电路 24.09 -0.37 -1.51 1413669

联电 2.47 -0.01 -0.40 102641

日月光 7.39 +0.03 +0.41 260549

硅品精密 8.80 -0.22 -2.38 1011195

和信超媒体 0.79 -0.01 -1.85 70310

友达 4.76 -0.14 -2.86 605888

中华电信 31.32 -0.02 -0.06 60838

台湾国际航电 49.64 -1.07 -2.11 1247763

香港

中国移动 64.36 -1.53 -2.32 257948

中国联通 15.54 -0.57 -3.54 85755

中国电信 59.99 -1.51 -2.46 10680

中芯国际 4.43 +0.03 +0.68 14858

电讯盈科 6.31 -0.03 -0.47 2131

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (编译 张涛；审校 王丽鑫)
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