更新版1-《全球汇市》美元指数升至11年半高点，强劲就业数据增强升息预期

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(新增文末汇率表格)
* 美元指数升至11年半高点
* 美国2月就业数据意外强劲
* 欧元跌破1.09美元；欧洲央行下周开始购债
路透纽约3月6日 - 美元指数周五涨至11年半高点，因强劲的美国就业数据令人相信，美国联邦储备理事会(美联储/FED)更加接近升息的那一天。
欧元兑美元跌破1.09美元，为2003年9月以来首次。欧元尾盘报1.0862美元，日内下跌1.50%。
美国政府就业报告公布后，美元涨势加速。数据显示美国2月非农就业岗位增加29.5万个，超过预期的24万个，失业率降至六年半低点5.5%。
“我们感觉经济状况允许美联储开始政策正常化进程，”WELLS FARGO SECURITIES的资深分析师SAM BULLARD表示，“我们认为将会在6月调整利率。”
据汤森路透数据，美元指数 涨逾1%至97.726，此为2003年9月以来高点。
美国利率期货走势暗示，美联储夏季升息的可能性上升，不过2015年稍晚以前升息的可能性未达到100%。
“市场正在反映政策可能收紧，”渣打银行驻纽约的外汇策略师Nick Verdi表示。
美国公债收益率(殖利率)在就业数据公布后亦大幅上升，亦增强美元吸引力。
美元兑日圆 尾盘报120.72日圆，涨0.50%。英镑兑美元 跌1%，尾盘略高于1.50美元。
30年期美国公债价格大跌，收益率升至2.8703%的逾两个月高点。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0843 1.1028 -1.68 -10.37 1.2097
美元/日圆 120.83 120.13 +0.58 +0.96 119.68
欧元/日圆 130.92 132.48 -1.18 -9.57 144.77
美元/瑞郎 0.9859 0.9743 +1.19 -0.82 0.9941
英镑/美元 1.5035 1.5240 -1.35 -3.45 1.5573
美元/加元 1.2619 1.2484 +1.08 +8.62 1.1618
澳元/美元 0.7711 0.7779 -0.87 -5.60 0.8168
欧元/瑞郎 1.0693 1.0744 -0.47 -11.08 1.2026
欧元/英镑 0.7204 0.7240 -0.50 -7.11 0.7755
新西兰元/美元 0.7357 0.7475 -1.58 -5.64 0.7797
美元/挪威克朗 7.9040 7.7204 +2.38 +5.78 7.4720
欧元/挪威克朗 8.5570 8.5160 +0.48 -5.33 9.0392
美元/瑞典克朗 8.4542 8.3367 +1.41 +8.45 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.1720 9.1974 -0.28 -3.13 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 利棣儿)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率