中国金融：青岛正在申请第三批自贸区，目前已有工作方案--山东省长

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月8日 - 中国山东省省长郭树清周日表示，山东青岛正在申请第三批自贸区，目前已有工作方案。
郭树清在两会间隙表示，青岛在申请第三批自贸区，将突出海洋经济等地方特色，并在申请同时进行试点，最终方案出台还待国务院批准。
年初国内媒体报导，郭树清在山东省人大会议上称，山东将建设东亚海洋合作平台，深化中韩地方经济合作示范区建设，争取青岛获准开展自贸区试点。
改革“急先锋”上海自贸区获批一年多后，2015年中国将迎来粤、闽、津在内的第二批新设自贸区。这标志着新一轮更大范围的投资领域试点和开放。
谈及山东金融发展，他表示，未来山东要进一步发展私募股权市场，将更多促进直接融资市场发展。
郭树清周六表示，关于其重返“一行三会”（央行、证监会、银监会、保监会）任职的市场传闻是误传。（完）
(发稿 李贺/倪蔚丹； 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率