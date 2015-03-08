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亚洲 | 2015年 3月 9日 星期一 06:10 BJT

《日本重要政经日程》--3月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    3月8日(日)
    
    2350 - 10-12月国内生产总值(GDP)修正值
    
    2350 - 2月银行放款
    
    2350 - 1月经常帐
    
    3月9日(一)   
   
    0100 - 日本央行副总裁中曾宏在日本西部爱媛县发表演说
    
    0500 - 2月服务业景气判断指数
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 戴素萍 审校王丽鑫)
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