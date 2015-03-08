重温稿-美国股市：三大股指下跌逾1%，非农就业加强美联储升息预期

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* 2月美国非农就业岗位增幅高于预期
* 苹果将成为道指成份股，取代AT&T
* 道指跌1.54%，标普500指数下挫1.42%，Nasdaq指数下滑1.11%
路透纽约3月6日 - 美国股市周五下挫逾1%，标准普尔500指数连续第二周下跌。美国非农就业报告强劲，令投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期更早升息。
公共事业和房地产投资信托等股票受到的打击最大，因它们是高收益投资，美国利率上升将降低其吸引力。
标普500指数和道指跌幅盘中不断扩大，因其在2月大涨后在本周稍早升至纪录高位，带来额外的压力。
美国就业在2月加速成长，失业率降至逾六年半低点5.5%。这可能鼓舞美国联邦储备理事会(美联储/FED)考虑在6月升息。2月非农就业岗位增加29.5万个，远高于1月时的23.9万个。2月失业率从1月的5.7%降至5.5%，此为2008年5月以来的最低水平。
非农就业报告强劲，可能令美联储很快升息的压力加大，嘉信理财交易和衍生产品部董事总经理Randy Frederick说。
“报告令美国6月升息的机率有所上升，”他说。
野村旗下Instinet的技术类市场分析师Frank Cappelleri说，标普500指数在跌穿两周低位后未能找到支撑，跌幅不断扩大。
道琼工业指数 收低278.94点，或1.54%，至17,856.78点；标准普尔500指数 下跌29.78点，或1.42%，至2,071.26点；Nasdaq指数 下挫55.44点，或1.11%，至4,927.37点。
本周，道指下跌1.5%，标普500指数下滑1.6%，Nasdaq指数跌0.7%。道指和标普500指数周五收位均较其3月2日触及的纪录高位低逾2%。标普500指数周五创1月初来最大单日百分比跌幅。
苹果 上扬0.15%，报126.60美元。美国电话电报公司(AT&T) 下挫1.5%，报33.48美元。此前标普道琼斯指数有限公司表示，苹果将在3月18日成为道指成份股，取代AT&T。
公用事业股 大跌3.1%，是标普500指数表现最差的板块。道琼Equity Reit指数 劲跌3.2%。
据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有72亿股换手，最近五个交易日平均为64股。
纽约证交所下跌与上涨个股分别是2,683与438支，比率为6.13：1。在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是1,926与840支，比率为2.29：1。
有13支标普500指数成份股触及52周新高，4支触及新低；有67支Nasdaq综合指数成份股触及新高，47支触及新低。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)