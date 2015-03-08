重温稿-美国债市：公债收益率劲升，强劲就业报告增强升息预期

* 美国2月非农就业岗位增加29.5万个 * 失业率降至逾六年半低点 * 就业报告增强对于美联储年中升息的预期 * 10年和30年期公债收益率创出2013年以来最大单日升幅 路透纽约3月7日 - 美国公债收益率(殖利率)周五急升。美国2月非农 就业岗位增幅大于预期，且失业率降至逾六年半低点，提升市场对于美联 储将考虑6月升息的预期。 美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加29.5万个，远高于1月时 的23.9万个，失业率降至逾六年半低点5.5%。路透调查的分析师原本预期 2月非农就业岗位增加24万个，失业率下降0.1个百分点至5.6%。 “债市的担忧增强，消化6月升息的可能性，”Newedge的市场策略主 管Robbert Van Batenburg表示。 美国30年期公债收益率创出2013年7月以来最大单日升幅，指标10年 期公债收益率创出2013年11月以来最大涨幅。二至七年期公债收益率的升 幅为一个月来最大。 美国一年期国库券收益率 触及0.27%的近四年高位。二至3 0年期之间的所有公债收益率均触及12月末以来的高位。 分析师表示，虽然2月就业报告提高了美联储在3月17-18日政策会议 上删除“耐心”一词并开始在6月升息的可能性，但较弱的平均时薪压抑 了市场的反应。 2月平均时薪上升0.1%，不如1月的上升0.5%，也低于分析师预期的增 长0.2%。 “如果薪资数据呈现正宗通胀的迹象，则跌势会更剧烈，但并没有这 类迹象，”Samson Capital Advisors的首席投资长Jonathan Lewis表示 ，指的是公债价格跌势。 指标10年期公债价格尾盘跌1-4/32，收益率报2.24%，略低于日高2.2 6%，周四尾盘报2.11%。 30年期公债价格尾盘跌2-13/32，收益率报2.84%，接近日高2.87%， 周四尾盘报2.71%。 -----------------------2051GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-18/32 (-05/32) 0.727 五年期公债 98-15/32 (-19/32) 1.699 10年期公债 97-27/32 (-1-06/32) 2.245 30年期公债 93-04/32 (-2-16/32) 2.843 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张涛；审校 利棣儿)