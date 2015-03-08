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债券 | 2015年 3月 9日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：公债收益率劲升，强劲就业报告增强升息预期

* 美国2月非农就业岗位增加29.5万个
    * 失业率降至逾六年半低点
    * 就业报告增强对于美联储年中升息的预期
    * 10年和30年期公债收益率创出2013年以来最大单日升幅

    路透纽约3月7日 - 美国公债收益率(殖利率)周五急升。美国2月非农
就业岗位增幅大于预期，且失业率降至逾六年半低点，提升市场对于美联
储将考虑6月升息的预期。
    
    美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加29.5万个，远高于1月时
的23.9万个，失业率降至逾六年半低点5.5%。路透调查的分析师原本预期
2月非农就业岗位增加24万个，失业率下降0.1个百分点至5.6%。 
    
    “债市的担忧增强，消化6月升息的可能性，”Newedge的市场策略主
管Robbert Van Batenburg表示。
    
    美国30年期公债收益率创出2013年7月以来最大单日升幅，指标10年
期公债收益率创出2013年11月以来最大涨幅。二至七年期公债收益率的升
幅为一个月来最大。
    
    美国一年期国库券收益率 触及0.27%的近四年高位。二至3
0年期之间的所有公债收益率均触及12月末以来的高位。
    
    分析师表示，虽然2月就业报告提高了美联储在3月17-18日政策会议
上删除“耐心”一词并开始在6月升息的可能性，但较弱的平均时薪压抑
了市场的反应。
    
    2月平均时薪上升0.1%，不如1月的上升0.5%，也低于分析师预期的增
长0.2%。
    
    “如果薪资数据呈现正宗通胀的迹象，则跌势会更剧烈，但并没有这
类迹象，”Samson Capital Advisors的首席投资长Jonathan Lewis表示
，指的是公债价格跌势。
    
    指标10年期公债价格尾盘跌1-4/32，收益率报2.24%，略低于日高2.2
6%，周四尾盘报2.11%。
    
    30年期公债价格尾盘跌2-13/32，收益率报2.84%，接近日高2.87%，
周四尾盘报2.71%。
    
    -----------------------2051GMT-------------------------
                             价格        变动       收益率%
    两年期公债     99-18/32   (-05/32)     0.727
    五年期公债     98-15/32   (-19/32)     1.699
    10年期公债    97-27/32 (-1-06/32)     2.245
    30年期公债    93-04/32 (-2-16/32)     2.843
    (完) 
    
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张涛；审校 利棣儿)
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