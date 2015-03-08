《一周经济焦点》中国数据和希腊融资问题吸引关注

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
美国2月就业增长加速，非农就业岗位增加29.5万个且高于预期，引发外界猜测美联储将在3月17-18日会议上改变“保持耐心”的立场，为升息埋下伏笔。
“如此迅猛的就业增长势头将鼓励美联储采取更加积极的行动，从而提升在短期内升息的前景，”外汇经纪商FEXCO的资深交易员David Lamb指出。
除此之外，还有多家央行将公布利率决议，而周五的俄罗斯央行利率决定或将成为关注焦点。
路透调查结果显示，预计俄罗斯央行将维持利率在15%不变，即便油价大跌和西方制裁打击该国经济增长。
俄央行正尝试努力应对通胀飙升和经济增长停滞不前的局面，该央行在1月底曾意外降息2个百分点。
塞尔维亚将于3月12日发布利率决定，同日韩国、秘鲁和新西兰也将公布利率决议。新西兰央行料将维持利率不变。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)