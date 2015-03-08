版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 07:04 BJT

《一周经济焦点》中国数据和希腊融资问题吸引关注

美国2月就业增长加速，非农就业岗位增加29.5万个且高于预期，引发外界猜测美联储将在3月17-18日会议上改变“保持耐心”的立场，为升息埋下伏笔。

“如此迅猛的就业增长势头将鼓励美联储采取更加积极的行动，从而提升在短期内升息的前景，”外汇经纪商FEXCO的资深交易员David Lamb指出。

除此之外，还有多家央行将公布利率决议，而周五的俄罗斯央行利率决定或将成为关注焦点。

路透调查结果显示，预计俄罗斯央行将维持利率在15%不变，即便油价大跌和西方制裁打击该国经济增长。

俄央行正尝试努力应对通胀飙升和经济增长停滞不前的局面，该央行在1月底曾意外降息2个百分点。

塞尔维亚将于3月12日发布利率决定，同日韩国、秘鲁和新西兰也将公布利率决议。新西兰央行料将维持利率不变。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐