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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 07:54 BJT

日本数据：2月银行放款余额较上年同期增长2.5%--央行

路透东京3月9日 - 日本央行周一表示，日本2月银行放款余额较上年
同期增长2.5%。
    
    包括“信金”银行在内的四大类银行放款总额为486.137兆(万亿)日
圆(4.02兆美元)。
    
    以下为银行放款数据细节(较上年同期变动单位为百分比，部分前值
可能已修正)：
    
                               2月     1月     12月
    含信金银行                +2.5     +2.5     +2.6
    不含信金银行              +2.6     +2.6     +2.8
    
    (*) 为修正值
    
    参看相关细节，请点选日本央行网站，网址为
    here(完)
  
 (编译 张若琪 审校 张涛)
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