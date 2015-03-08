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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 07:58 BJT

日本数据：1月经常帐盈余为614亿日圆，远低于预估

路透东京3月9日 - 日本财务省周一公布，1月经常帐连续第七个月录
得盈余，因疲弱日圆及油价下跌导致贸易逆差缩窄，再加上海外投资收入
，都提振了经常帐收支。
    
    数据显示，1月经常帐盈余为614亿日圆(5.0861亿美元)，路透调查分
析师的预估中值为盈余2,882亿日圆。12月为盈余1,872亿日圆。
    
    浏览完整表格，请参看日本财务省网站：here
 (完)
  
 (编译 李爽  审校 张若琪)
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