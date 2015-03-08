《焦点》希腊债务计划若遭欧盟拒绝，可能提前大选或全民公投--财长

多数希腊人希望留在欧元区，但有三分之二的民众也支持政府重新协商纾困计划的强硬立场。

举行公投可以让政府有藉口接受与债权人的协议。希腊与债权人的协议可以让该国继续留在欧元区，但却无法达成齐普拉斯的承诺。但即使是提出公投的想法，在政治上都是有风险的。

2011年，时任总理帕潘德里欧(George Papandreou)建议就纾困案举行公投，之后被迫让位，由前央行人士率领的联合政府上台。

齐普拉斯政府的支持率超过四成，瓦鲁法基斯表示，“民众了解”政府正在对抗“权势集团，这个集团一方面声称拯救希腊，一方面却让希腊民众不堪重负。”

**不负责任**

希腊前总理萨马拉斯(Antonis Samaras)表示，公投将是“非常糟糕的选择”，会让政府不用负责任。