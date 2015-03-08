《焦点》希腊债务计划若遭欧盟拒绝，可能提前大选或全民公投--财长

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
多数希腊人希望留在欧元区，但有三分之二的民众也支持政府重新协商纾困计划的强硬立场。
举行公投可以让政府有藉口接受与债权人的协议。希腊与债权人的协议可以让该国继续留在欧元区，但却无法达成齐普拉斯的承诺。但即使是提出公投的想法，在政治上都是有风险的。
2011年，时任总理帕潘德里欧(George Papandreou)建议就纾困案举行公投，之后被迫让位，由前央行人士率领的联合政府上台。
齐普拉斯政府的支持率超过四成，瓦鲁法基斯表示，“民众了解”政府正在对抗“权势集团，这个集团一方面声称拯救希腊，一方面却让希腊民众不堪重负。”
**不负责任**
希腊前总理萨马拉斯(Antonis Samaras)表示，公投将是“非常糟糕的选择”，会让政府不用负责任。
同样反对齐普拉斯激进左派联盟的泛希腊社会主义运动(泛希社运)则在声明稿中表示，瓦鲁法基斯的声明是“不负责任、轻率且自相矛盾的。”
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)