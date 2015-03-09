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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 08:00 BJT

《焦点》希腊债务计划若遭欧盟拒绝，可能提前大选或全民公投--财长

瓦鲁法基斯接受采访时表示，对于他提出的用与名义经济成长挂勾的公债取代当前公债的建议，欧元区伙伴国目前为止的反应是“沉默以对”。

“我希望欧洲能了解，这是一个能够偿还更多而非更少资金的方式，”瓦鲁法基斯谈到与经济成长挂勾的公债时表示。

2011年，希腊使整个欧元区陷入危机，直至后来接受纾困方案；如今令人担心的是，万一无法与债权方达成新协议，欧元区危机可能重演。

希腊现金部位的不确定性日益增加。税收在减少，而欧盟/IMF债权人要等到希腊完成所承诺的改革之后才会发放救助款。

瓦鲁法基斯此次访问中也表示，希腊有钱“支付退休金与公共行政薪资”，并称希腊不需要新的第三批贷款来支付款项。

他还对欧洲央行不让希腊发行更多短期公债的做法提出批评，并称欧洲央行应立即购买希腊公债，做为其购债计划的一部份，而不是拖到该行所说的今年夏季。(完)
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