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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 08:06 BJT

日本数据：第四季GDP环比年率下修至增长1.5%，资本支出下滑

路透东京3月9日 - 日本内阁府周一公布的数据显示，日本第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为增长1.5%，逊于初值2.2%，因消费和资本支出趋弱。

路透调查中的受访分析师预估中值显示，第四季增长环比年率料为2.2%。

内阁府数据显示，修正后的第四季GDP较前季增加0.4%，初值为增长0.6%，路透调查预估亦为0.6%。

第四季资本支出修正后为较前季下降0.1%，不及初值的增加0.1%，亦比不上预估中值的增长0.3%。(完) (编译 徐文焰；审校 张涛)
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