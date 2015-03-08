澳新经济指标预测--3月9日-3月16日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月9日当周 3月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -6.7% 网上招聘广告 -- +1.5% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 2月 -- -0.4% 3月10日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 2月 -- 正2 企业信心指数 -- 正3 3月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数 3月 -- +8.0% 3月10-15日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 2月 -- -1.0% (较上年同期) -- +7.5% 3月11日(三) 0030 澳洲房屋融资 1月 -2.0% +2.7% 投资性房屋融资 -- +6.0% 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 3月12日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 2月 增加1.5 减少1.22 全职就业人口(万人) -- 减少2.81 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.3% 6.4% 1100 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.9 3月13日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 2月 -- 63.6% 3月16日当周 3月16日(一) 0030 澳洲新车销售 2月 -- -1.5% (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率