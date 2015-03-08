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市场报道 | 2015年 3月 9日 星期一 07:25 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月9日-3月16日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

3月9日当周

3月9日(一)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 17.9 18.73

1400 美国就业趋势指数 3月 -- 127.9

3月10日(二)

1300 美国NFIB小企业信心指数 2月 -- 97.90

1400 美国JOLTS职位空缺数(万人) 1月 505.2 502.8

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 1月 持平 +0.1%

趸售销售(较前月) -0.3% -0.4%

3月11日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 420.7

再融资指数 -- 1,870.3

1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字1,905 赤字180

3月12日(四)

1230 加拿大产能利用率 第四季 83.6% 83.4%

1230 加拿大新屋价格指数 1月 +0.1% +0.1%

1230 美国进口物价(较前月) 2月 +0.2% -2.8%

出口物价(较前月) -0.1% -2.0%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月5日当周 -- 32.0

四周均值(万人) -- 30.475

续请失业金人数(万人) 2月28日当周 -- 242.1

1230 美国零售销售(较前月) 2月 +0.3% -0.8%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.9%

1400 美国企业库存(较前月) 1月 +0.1% +0.1%

　3月13日(五)

1230 加拿大就业人口变动(万人) 2月 减少0.5 增加3.54

失业率 6.7% 6.6%

1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% -0.8%

(较上年同期) 持平 持平

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% -0.1%

(较上年同期) +1.6% +1.6%

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 95.5 95.4

现况指数 105.7 106.9

预期指数 87.5 88.0

3月16日当周

3月16日(一)

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 7.25 7.78

1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.3% +0.2%

制造业产出(较前月) +0.3% +0.2%

产能利用率 79.5% 79.4%

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 56 55

2000 美国整体资本净流动(亿美元) 1月 -- 净流出1,748

外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出222(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 于春红)
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