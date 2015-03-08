美国政经：参议院共和党领袖麦康奈尔承诺，不会发生政府债务违约

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透华盛顿3月8日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周日表示，美国国会不会急于提高联邦政府举债上限，但将及时采取行动以避免政府债务违约。
“债务上限问题将在几个月时间内得到解决，”麦康奈尔在美国哥伦比亚广播公司(CBS)访谈节目“面对全国”(Face the Nation)中表示。
美国财政部长杰克卢周五要求国会“尽快”提高法定债务上限。
美国政府的借款授权料将于3月15日左右截止，但政府可采取应急举措继续支付账单。美国国会预算办公室估计，这种应急举措将在10月或11月的某个时候耗尽。
“我曾在(2014年)11月选举之后明确表示，我们肯定不会关闭政府或发生国家债务违约，”麦康奈尔表示。
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。