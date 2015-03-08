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债券 | 2015年 3月 9日 星期一 07:19 BJT

美国政经：参议院共和党领袖麦康奈尔承诺，不会发生政府债务违约

路透华盛顿3月8日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周日表示，美国国会不会急于提高联邦政府举债上限，但将及时采取行动以避免政府债务违约。

“债务上限问题将在几个月时间内得到解决，”麦康奈尔在美国哥伦比亚广播公司(CBS)访谈节目“面对全国”(Face the Nation)中表示。

美国财政部长杰克卢周五要求国会“尽快”提高法定债务上限。

美国政府的借款授权料将于3月15日左右截止，但政府可采取应急举措继续支付账单。美国国会预算办公室估计，这种应急举措将在10月或11月的某个时候耗尽。

“我曾在(2014年)11月选举之后明确表示，我们肯定不会关闭政府或发生国家债务违约，”麦康奈尔表示。
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