日韩经济指标预测--3月9日-3月16日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月9日当周 3月8日(日) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 2月 -- +2.5% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 1月 盈余2,882 盈余1,872 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +2.2% +2.2% GDP(较前季) +0.6% +0.6% GDP资本支出(较前季) +0.3% +0.1% GDP民间消费(较前季) -- +0.3% GDP外部需求(较前季) -- +0.2% 3月9日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 45.6 3月10日(二) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 持平 -1.3% (较上年同期) +0.5% +0.3% 2350 日本机械订单(较前月) 1月 -4.1% +8.3% (较上年同期) -1.0% +11.4% 3月11日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 1月 -- +8.5% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第一季 -- 正8.1 3月12日(四) -- 韩国央行利率决议 3月 -- 2.00% 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 39.1 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -8.5% 进口物价(较上年同期) -- -19.2% 3月13日(五) 0430 日本工业生产 1月修正值 -- +4.0% 产能利用率(较前月) -- +2.0% 3月16日当周 3月16日(一) -- 韩国贸易收支(亿美元) 2月修正值 -- 顺差77 出口 -3.4% 进口 -19.6% (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率