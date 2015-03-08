欧洲经济指标预测--3月9日-3月16日****

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月2日当周 3月9日当周 3月9日(一) 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 -1.5% +3.40% 经季节调整进口(较前月) +0.5% -0.8% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差210 顺差218 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.2% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 正15.0 正12.4 3月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 -- +0.2% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 2月 -- 3.5% (经季节调整) 3.2% 3.1% 0745 法国工业生产(较前月) 1月 -0.2% +1.5% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 1月 +0.2% +0.4% (经工作日调整，较上年同期) +0.1% +0.1% 3月11日(三) 0630 法国非农就业岗位(较前季) 第四季修正值 -- 持平 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 1月 -- 赤字19 0930 英国工业生产(较前月) 1月 +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.3% +0.5% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.7% +2.4% 3月12日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 正6 正7 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.9% +0.9% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.0% +1.0% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0745 法国HICP(较前月) 2月终值 +0.6% -1.1% (较上年同期) -0.4% -0.4% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 1月 -- 逆差37.96 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差97.0 逆差101.5 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.1% -0.2% 3月13日(五) 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -2.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 3月16日当周 3月16日(一) 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- -0.6% (较上年同期) -- -2.7%(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)