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市场报道 | 2015年 3月 9日 星期一 18:34 BJT

更正-****欧洲经济指标预测--3月9日-3月16日****

(3月9日的瑞士零售销售数据公布日期更正为3月16日)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段      预估值       前值   
    
    3月2日当周           
    
    3月9日当周
    
    3月9日(一)
    0700  德国经季节调整出口(较前月)                   1月           -1.5%    +3.40%
              经季节调整进口(较前月)                                 +0.5%     -0.8%
              经季节调整贸易收支(亿欧元)                           顺差210   顺差218
  　0930 欧元区Sentix投资者信心指数                    3月          正15.0    正12.4
    
    3月10日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)       2月           --        +0.2%
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                      2月           --         3.5%
                     (经季节调整)                                    3.2%       3.1%
    0745 法国工业生产(较前月)                          1月          -0.2%      +1.5%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)            1月          +0.2%      +0.4%
                  (经工作日调整，较上年同期)                        +0.1%      +0.1% 
    
    3月11日(三) 
    0630 法国非农就业岗位(较前季)                 第四季修正值       --         持平
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                        1月           --       赤字19
    0930 英国工业生产(较前月)                          1月          +0.2%      -0.2%
                     (较上年同期)                                   +1.3%      +0.5%
              制造业产出(较前月)                                    +0.2%      +0.1%
                        (较上年同期)                                +2.7%      +2.4%
    
    3月12日(四) 
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值              2月            正6        正7
    0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           2月终值          +0.9%      +0.9%
                             (较上年同期)                           +0.1%      +0.1%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       +1.0%      +1.0%
                                  (较上年同期)                      -0.1%      -0.1% 
    0745 法国HICP(较前月)                          2月终值          +0.6%      -1.1%
                  (较上年同期)                                      -0.4%      -0.4%  
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              1月           --    逆差37.96
              全球商品贸易收支(亿英镑)                           逆差97.0  逆差101.5
    1000 欧元区工业生产(较前月)                        1月          +0.2%       持平
                     (较上年同期)                                   +0.1%      -0.2%
       
    3月13日(五)
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)                2月           --        -0.4%
                               (较上年同期)                          --        -2.6% 
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         2月终值          +0.3%      +0.3%
                                 (较上年同期)                       -0.2%      -0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     +0.3%      +0.3%
                                   (较上年同期)                     +0.1%      +0.1%
    
    3月16日当周
    
    3月16日(一)
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                      1月            --       +2.2%
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                  2月           --       -0.6%
                          (较上年同期)                               --       -2.7%(完)
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