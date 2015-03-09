更正-****欧洲经济指标预测--3月9日-3月16日****

(3月9日的瑞士零售销售数据公布日期更正为3月16日) 以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月2日当周 3月9日当周 3月9日(一) 0700 德国经季节调整出口(较前月) 1月 -1.5% +3.40% 经季节调整进口(较前月) +0.5% -0.8% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差210 顺差218 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 正15.0 正12.4 3月10日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 2月 -- +0.2% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 2月 -- 3.5% (经季节调整) 3.2% 3.1% 0745 法国工业生产(较前月) 1月 -0.2% +1.5% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 1月 +0.2% +0.4% (经工作日调整，较上年同期) +0.1% +0.1% 3月11日(三) 0630 法国非农就业岗位(较前季) 第四季修正值 -- 持平 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 1月 -- 赤字19 0930 英国工业生产(较前月) 1月 +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.3% +0.5% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.7% +2.4% 3月12日(四) 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 2月 正6 正7 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.9% +0.9% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.0% +1.0% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0745 法国HICP(较前月) 2月终值 +0.6% -1.1% (较上年同期) -0.4% -0.4% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 1月 -- 逆差37.96 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差97.0 逆差101.5 1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.1% -0.2% 3月13日(五) 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 2月 -- -0.4% (较上年同期) -- -2.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 3月16日当周 3月16日(一) 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 1月 -- +2.2% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- -0.6% (较上年同期) -- -2.7%(完)