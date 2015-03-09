瑞士政经：政府称未计划改变央行的独立性

路透苏黎世3月6日 - 瑞士政府表示未计划干预央行的独立性。瑞士央行于1月意外取消了瑞郎汇率上限，引发政治反弹。

“联邦委员会非常清楚其目的，而且瑞士央行是独立的，”瑞士政府发言人Andre Simonazzi周五在记者会上称。

“政府不愿也不会干预此事。”

瑞士央行一位发言人拒绝就此言论发表评论。

在Simonazzi讲话的前一天路透披露，瑞士央行意外决定放弃瑞郎兑欧元汇率上限后，瑞士政府将寻求与央行进行更加密切的配合。

两位政府部长在单独的工作文件中写道，瑞士可能考虑采取新的汇率限制。Simonazzi周三否认政府已要求央行对瑞郎汇率实施新的限制。(完)