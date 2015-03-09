瑞士政经：政府称未计划改变央行的独立性

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透苏黎世3月6日 - 瑞士政府表示未计划干预央行的独立性。瑞士央行于1月意外取消了瑞郎汇率上限，引发政治反弹。
“联邦委员会非常清楚其目的，而且瑞士央行是独立的，”瑞士政府发言人Andre Simonazzi周五在记者会上称。
“政府不愿也不会干预此事。”
瑞士央行一位发言人拒绝就此言论发表评论。
在Simonazzi讲话的前一天路透披露，瑞士央行意外决定放弃瑞郎兑欧元汇率上限后，瑞士政府将寻求与央行进行更加密切的配合。
两位政府部长在单独的工作文件中写道，瑞士可能考虑采取新的汇率限制。Simonazzi周三否认政府已要求央行对瑞郎汇率实施新的限制。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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