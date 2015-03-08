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亚洲 | 2015年 3月 9日 星期一 07:55 BJT

重温稿-中国金融：今年华融主业仍是不良资产处置，将引入更多民资--董事长

路透北京3月8日 - 中国最大资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司董事长赖小民周日表示，今年不良资产处置仍然是主要业务；未来会继续探索混合所有制，引入更多社会资金。

赖小民指出，今年中国经济下行压力增大，不良贷款会继续增加，这给资产管理公司带来新的业务机会，今年不良资产业务仍然是华融主业。

“下一步继续探索混合所有制，引入更多民间资本和社会资金，优先考虑基金、保险等金融企业。”他称。

他并透露，今年底之前华融应该会完成上市。

去年，中国华融公司引进八家战略投资者及增资逾145亿元人民币的方案获国务院审批，公司预计在2015年底前赴港上市。

赖小民称，目前，华融金融控股集团的雏形已经实现，今后主要方向是加强风险隔离和管控；同时，华融将加大海外市场拓展和布局力度，在资产重组、并购方面努力。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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