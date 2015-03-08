重温稿-中国金融：今年华融主业仍是不良资产处置，将引入更多民资--董事长

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京3月8日 - 中国最大资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司董事长赖小民周日表示，今年不良资产处置仍然是主要业务；未来会继续探索混合所有制，引入更多社会资金。
赖小民指出，今年中国经济下行压力增大，不良贷款会继续增加，这给资产管理公司带来新的业务机会，今年不良资产业务仍然是华融主业。
“下一步继续探索混合所有制，引入更多民间资本和社会资金，优先考虑基金、保险等金融企业。”他称。
他并透露，今年底之前华融应该会完成上市。
去年，中国华融公司引进八家战略投资者及增资逾145亿元人民币的方案获国务院审批，公司预计在2015年底前赴港上市。
赖小民称，目前，华融金融控股集团的雏形已经实现，今后主要方向是加强风险隔离和管控；同时，华融将加大海外市场拓展和布局力度，在资产重组、并购方面努力。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率