《中国报摘》--中国证券报3月9日

* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢表示，融资融券业务对依法拓宽入市资金来说是很重要渠道。总体来看，融资业务发展迅速，但风险整体可控。两融检查不意味着融资业务监管收紧。证监会正研究修订融资融券业务管理办法。合理的指标会放松，该收紧的会收紧。
* 其他:
--证监会副主席庄心一表示，市值管理最根本的一点是，应在所有股东权益都同等考虑、同等维护前提下做市值管理。他还表示，注册制推出后仍需不断磨合完善，不会一蹴而就，也不会一劳永逸。
--全国人大代表、深交所总经理宋丽萍表示，深港通已完成方案设计，待两地监管机构批准后就可实施。除主板外，深港通标的还会包含中小板、创业板股票。
--上海证券交易所理事长桂敏杰透露，上交所希望进一步拓展ETF期权标的范围，并在股票类ETF期权试点成功的基础上研究推出个股期权产品。此外，沪港两所目前在研究改进沪港通的一些措施，未来将加大宣传和推广力度。
--全国政协委员、证监会市场部副主任王娴表示，股票发行注册制改革各项工作正有序推进，已经完成注册制改革基本方案的初稿，同时正着手启动股票发行注册制改革的其他各项准备工作。
--近期，上海国资系统旗下光明集团、上海纺织集团、上海电气集团、上海华谊集团等国企资产整合乃至核心资产上市等消息不断传出。分析人士称，上海国企未上市资产通过各种形式上市、实现资产证券化的速度正在加快。
--华泰证券 最新披露2014年年报，公司2014年度实现营业收入120.62亿元人民币，同比增长67.94%；归属于上市公司股东的净利润44.86亿元，同比增长102.11%；基本每股收益0.8011元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 吴芳; 审校 黄凯)