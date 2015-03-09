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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 08:54 BJT

澳洲数据：2月整体招聘广告较前月增加0.9%，连增第九个月--ANZ调查

澳洲央行2月降息至纪录低位2.25%，澳新银行预计4月会进一步降息至2%。

2月官方就业报告将于周四出炉，预估就业岗位增长1.5万个，1月时意外减少1.22万个。

失业率料降至6.3%，1月时意外上升至6.4%。

就业数据近几个月出现异常波动，因澳洲统计局的调查出现问题，令数据扭曲。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍/李爽 审校 张涛/张若琪/于春红)
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