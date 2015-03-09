《路透晚报》--3月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》2015年中国经济增长目标，是上限还是下限？

本届两会，中国政府“去GDP化”的经济发展政策导向引发全球喝彩，但市场对“7%左右”增速目标的解读却截然不同，恰如一千个读者读出一千个哈姆雷特一样。一方认为这是增长的底限，另一方则认为已经是增长的上限。这一判断无疑将决定如何定向未来宏观调控政策的取向，从而影响对股债汇市走向的判断。

--中国贸易：有信心完成今年外贸增速目标，3月会转为正增长--商务部长

中国商务部部长高虎城周六称，尽管去年没有完成全年外贸增长目标，但对今年完成6%左右的增速目标有信心；而根据先行指标测算，中国2月进出口仍然是负增长，但降幅会有大幅度减少，3月则会转为正增长。

--中国数据：2月外需企稳然内需依然萎靡，货币政策仍需加力

受春节错位和低基数因素影响，中国2月出口增速远超市场预期，而内需持续低迷和商品价格走低，令当月进口增速创下近六年来最大降幅，贸易顺差因此刷新纪录新高；在经济下行压力加大背景下，货币政策仍需进一步放松。

--中国金融：M2预期增速需要一个数值，但也要保持灵活性--央行行长

中国人民银行行长周小川表示，广义货币供应量(M2)的预期增长速度需要有一个数值，但同时也要保持灵活性，不必过分强调将M2增速控制在某个具体数值上。

--中国经济：不应出台大幅度刺激需求政策--央行货币政策委员

中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一周一称，中国不应该出台大幅度刺激需求的政策，也不能过度依赖央行的货币政策。

--中国财政：已下达1万亿元地方存量债务置换额度，降低利息负担--财政部

尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部即已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。

--中国环保：未来几年环保投资需求约8-10万亿，成经济推动力--环保部长

中国环境保护部部长陈吉宁周六表示，中国经济下行压力在加大，生态环境保护的任务也非常艰巨。而环保本身也是当前和今后拉动经济增长的一个重要推动力，未来几年环保投资需求非常大，大概在8-10万亿元人民币水平。

--《独家新闻》中国吸取日本教训，决心避免衰退与通缩--消息人士

中国监管者正在从日本经济发展史吸取教训，决心避免重蹈日本衰退和通缩的覆辙。这些问题在过去20年一直困扰日本。

--投行观点：今年中国经济增速下行压力相当大，7%目标很有挑战性--瑞银

国际投行瑞银中国首席经济学家汪涛周一表示，受房地产市场及相关产业链的牵累，今年中国经济增速下行压力非常大，中国政府制定的今年7%左右增速目标很有挑战性。

--中国经济：天津将利用自贸区探索新贸易规则，做强做大金融租赁--市长

中国天津市市长黄兴国周一表示，天津自贸区将服务于“一带一路””国家发展战略，未来将利用自贸区探索新的贸易规则，发挥金融创新与海上经济优势，做强做大金融租赁保理业务，发展与俄罗斯的贸易合作。

--《分析师观点》台湾2月CPI连两个月下跌，今年升息机率料低

台湾主计总处周一公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.19%，低于预期的升0.30%；为连续第二个月下跌。

--《分析师观点》台湾2月出口年增率逊于预期，欠缺电子新品带动料续疲软

台湾财政部周一公布，2月出口金额较上年同期衰退6.7%，跌幅大于市场预估的衰退1.03%。

【金融】

--中国金融：山东省长郭树清称其重返“一行三会”属误传

山东省省长郭树清周六表示，关于其重返“一行三会”（央行、证监会、银监会、保监会）任职的市场传闻是误传。郭树清此前曾担任央行副行长及证监会主席职务，有关他出任下一任央行行长职位的传闻由来已久。

--《独家新闻》外资银行收紧对中国国有企业贷款的标准

中国尝试改革企业和经济放缓之际，一些银行对中国国有企业(SOE)采取更严格的贷款标准，并要求一些企业提供抵押品。据路透获悉的一份内部风险指导草案，新加坡星展集团计划推出一种“决策网格”来评估中国国有企业信用状况。该行最近因提供给一家中国国有企业相关企业的贷款成为坏账而遭受损失，它先前评估这家企业没有风险。

--中国金融：今年华融主业仍是不良资产处置，将引入更多民资--董事长

中国最大资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司董事长赖小民周日表示，今年不良资产处置仍然是主要业务；未来会继续探索混合所有制，引入更多社会资金。

--中国金融：青岛正在申请第三批自贸区，目前已有工作方案--山东省长

中国山东省省长郭树清周日表示，山东青岛正在申请第三批自贸区，目前已有工作方案。青岛自贸区将突出海洋经济等地方特色，并在申请同时进行试点，最终方案出台还待国务院批准。

--中国经济：绿色丝绸之路基金启动，首期募资300亿元人民币--新华

新华社报导称，致力于丝绸之路经济带生态改善和光伏能源发展的股权投资基金--“绿丝路基金”周日在北京启动，首期募资300亿元人民币。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周可继续申报正/逆回购及央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限仍仅为七天。

--新债招标：中国农发行五年债利率4.02%，10年债4.1266%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两期债，五年期品种中标利率为4.02%，10年增发债中标收益率为4.1266%。投标倍数分别为3.09倍和3.01倍。

--中国货币市场：隔夜资金泛滥七天等仍紧俏，IPO来袭市场情绪难脱谨慎

中国银行间市场周一早盘主要回购利率续降，场内隔夜供给极为充裕，部分机构甚至减点融出；但跨越IPO期限的七天及14天品种则拆入不易，价格跌幅相对有限。市场人士表示，新股申购即将来袭，市场谨慎情绪仍难消除，暂关注明日公开市场逆回购操作量价会否出现调整。

--中国债市动态：现券收益率和IRS明显走升，资金价格高企及获利盘施压

中国银行间市场周一早盘现券收益率和利率互换(IRS)明显走升，其中后者涨幅近10个基点(bp)。节后回购利率依旧高企，前期对乐观预期的过分透支，以及获利盘回吐都压制市场情绪。

--《台湾新债预测》10年期104/5公债得标利率料落在1.65-1.67%

台湾财政部周二将标售今年第一档10年期公债104/5。路透调查显示，由于美国上周五公布非农就业数据增长强劲，带动台债整体气氛随美债持续偏空，且国际债资金排挤效应仍在，预计该期公债得标利率料落在1.65-1.67%间。

【外汇】

--《独家新闻》中国人民币跨境支付系统准备就绪，料在年底前推出--消息

三位熟悉情况消息人士对路透表示，备受期待的中国人民币跨境支付系统(CIPS)已经准备就绪，可能最早在9月或10月推出。该系统将促进人民币在国际支付中的使用。

--中国汇市：人民币早盘跟随中间价小跌，美元强势带动购汇需求

美元指数周一早盘触及11年新高，中国人民币中间价连续第五日走贬，创逾四个月低位。人民币兑美元即期早盘亦跟随小幅下跌，交易员称，美元强势带动购汇需求，人民币则走贬。

【证券/行业】

--中国证券：暂未考虑恢复A股T+0，两融业务总体风险可控--证监会主席

中国证监会主席肖钢周六表示，证监会没有决定要在A股市场实施T+0交易机制，目前也还没有考虑恢复T+0交易；而此前针对融资和融券两融业务的现场检查，目的是为了规范业务发展，两融业务发展迅速但总体风险可控。

--中国股市：沪综指午后逆转收高近2%，银行股担当反弹先锋

中国股市沪综指周一收升近2%。分析师指出，今早大盘一度因券商保险股的下跌而萎靡不振，不过午后银行股受降准传言影响而大幅反弹，带动股指迅速由绿翻红，并不断扩大涨幅。

--中国证券：深港通将纳入中小板和创业板中有代表性的股票作为标的

深圳证券交易所总经理宋丽萍周日表示，深港通上半年能够获批，下半年有望推出，投资标的选择一定是主板、中小板、创业板比较有代表的股票标的。选择深港通的投资标的将遵循稳妥起步的原则，体现深交所服务中小企业和创新发展战略。

--中国能源：电力体制改革方案即将出台，有序放开竞争性业务--能源局

中国国家能源局副局长王禹民近日表示，进一步深化电力体制改革的若干意见即将出台，将还原电力商品属性，形成由市场决定电价的体制，并要逐步打破垄断，有序放开竞争性业务。

--香港个股：佳兆业提出境外高息债重组计划，降低利率并延长还款期