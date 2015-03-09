《全球重要经济事件一览表》--3月9日-3月16日

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3月9日(一)
华盛顿--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在全美商业经济协会的年度经济政策会议上讲话(1825)。
德州--达拉斯联储总裁费希尔在莱斯大学贝克公共政策研究院就“联储10年回顾”发表演讲(2330)。
日本爱媛--日本央行副总裁中曾宏发表讲话(0100)。
奥斯陆--挪威首相Erna Solberg和财长Siv Jensen就明年的优先任务召开联合简报会(0800)。
苏黎世--德国央行总裁魏德曼发表演说，主题为“欧元区面临的挑战：哪些已经完成，哪些尚待完成？”(1730)。
3月10日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。
维也纳--关于西巴尔干半岛经济转型的高级小组讨论会。由国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管主持，欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼也将出席。
巴黎--欧洲央行执委会成员莫尔许在一场金融界会议中发表演说，主题是欧洲央行成为行业监管者后有何作为(0800)。
巴黎--法国财长萨潘在一场名为“银行业未来”的会议中发表演说。
澳洲荷巴特--澳洲央行助理总裁肯特在全国RSL俱乐部会议中发表演说(2205)。
3月11日(三)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Martin Floden参加2015 Business Model Finance会议的小组讨论(1525)。
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和官方利率决定(2000)。
3月12日(四)
伦敦--德国央行副总裁Claudia Buch参加主题为“德国在欧洲及欧洲以外的新角色”的讨论(0900)。
法兰克福--德国央行发布2014年度财报，央行总裁魏德曼召开记者会(1000)。
巴黎--欧洲央行执委科尔在一场资产管理会议中发表演说(0730)，科尔与法国经济金融记者协会AJEF举行会谈，主题为“货币政策与经济成长之间存在何种联系？”(1900)。
维也纳--德国财政部长朔伊布勒和奥地利财长出席一场讨论会，主题为金融政策。(1700)。
3月13日(五)
巴黎--欧洲央行管理委员会委员诺亚就私募债议题发表演说(1430)。
3月15日(日)
卡塔尔--国际金融协会(IIF)2015年春季会议：处于转折点的全球能源(至3月16日)。发言嘉宾包括西班牙央行总裁林德等。
3月16日(一)
法兰克福--法兰克福金融峰会(至3月17日)。发言者包括欧洲央行执委劳滕施莱格、欧洲央行执委普雷特及德国央行副总裁Claudia Buch。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在KangaNews DCM Summit发言。
东京--日本央行召开货币政策会议(至3月17日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张涛)