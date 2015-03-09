路透专访：忧心极右派势力滋长，西班牙Podemos党党魁吁欧洲停止撙节

路透马德里3月8日 - 西班牙政党“我们可以的党”(Podemos)党魁伊格莱西亚斯(Pablo Iglesias)指出，欧洲必须停止撙节政策，否则得慎防极右派运动继续发展，对民主构成真正的危险。Podemos党和希腊的左翼激进联盟党(Syriza)一样，旨在提供选民一种左派的选择。

36岁的伊格莱西亚斯在路透专访中并表示，西班牙中间偏右和中间偏左派组成的任何联合政府，只会延长他所谓的该国经济灾难。

西班牙正摆脱七年经济不景气，成为欧元区成长最迅速的国家之一。但摆脱衰退尚未纾缓数以百万计家庭的艰困，仍有近四分之一的人失业。

尽管极右派在西班牙尚未取得多少进展，伊格莱西亚斯表示，他担心会像类似希腊金色黎明党(Golden Dawn)和法国极右翼民族阵线(National Front)一样，对部分选民的吸引力与日俱增。

“接受像我们这类支持欧洲、保卫欧洲计划者的怀抱很重要。”伊格莱西亚斯表示。

他警告称，否则“或许只要一年，(法国民族阵线主席)勒庞就会在欧元集团占据一席之地。你们应该问问(德国总理)梅克尔，她是宁可坐下来跟勒庞谈判，还是跟我。”

西班牙债务达1万亿(兆)欧元，几乎和国内生产总值(GDP)规模一样，且利息支付正成为该国国家预算最大的包袱之一。

Podemos党已呼吁债务重整，尽管伊格莱西亚斯承认这和其他经济措施可能面临阻力，但表示欧盟需“认真”听取西班牙的心声。

“撙节政策让我们愈来愈走向混乱，而我们可以让事情做得比以前好。”他说。

Podemos党去年5月在欧洲议会赢得五个席位，引起极大震惊。该党计划透过提高公共支出和内需，来实现经济成长。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)