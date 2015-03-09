路透专访：忧心极右派势力滋长，西班牙Podemos党党魁吁欧洲停止撙节

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
路透马德里3月8日 - 西班牙政党“我们可以的党”(Podemos)党魁伊格莱西亚斯(Pablo Iglesias)指出，欧洲必须停止撙节政策，否则得慎防极右派运动继续发展，对民主构成真正的危险。Podemos党和希腊的左翼激进联盟党(Syriza)一样，旨在提供选民一种左派的选择。
36岁的伊格莱西亚斯在路透专访中并表示，西班牙中间偏右和中间偏左派组成的任何联合政府，只会延长他所谓的该国经济灾难。
西班牙正摆脱七年经济不景气，成为欧元区成长最迅速的国家之一。但摆脱衰退尚未纾缓数以百万计家庭的艰困，仍有近四分之一的人失业。
尽管极右派在西班牙尚未取得多少进展，伊格莱西亚斯表示，他担心会像类似希腊金色黎明党(Golden Dawn)和法国极右翼民族阵线(National Front)一样，对部分选民的吸引力与日俱增。
“接受像我们这类支持欧洲、保卫欧洲计划者的怀抱很重要。”伊格莱西亚斯表示。
他警告称，否则“或许只要一年，(法国民族阵线主席)勒庞就会在欧元集团占据一席之地。你们应该问问(德国总理)梅克尔，她是宁可坐下来跟勒庞谈判，还是跟我。”
西班牙债务达1万亿(兆)欧元，几乎和国内生产总值(GDP)规模一样，且利息支付正成为该国国家预算最大的包袱之一。
Podemos党已呼吁债务重整，尽管伊格莱西亚斯承认这和其他经济措施可能面临阻力，但表示欧盟需“认真”听取西班牙的心声。
“撙节政策让我们愈来愈走向混乱，而我们可以让事情做得比以前好。”他说。
Podemos党去年5月在欧洲议会赢得五个席位，引起极大震惊。该党计划透过提高公共支出和内需，来实现经济成长。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货