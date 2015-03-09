重温稿-中国数据：2月外需企稳然内需依然萎靡，货币政策仍需加力

* 2月出口大增逾48%，主因春节和低基数因素影响

* 进口大降20.5%，内需依然低迷

* 贸易顺差再创纪录新高

* 经济下行压力加大，货币政策需进一步放松

路透北京3月8日 - 受春节错位和低基数因素影响，中国2月出口增速远超市场预期，而内需持续低迷和商品价格走低，令当月进口增速创下近六年来最大降幅，贸易顺差因此刷新纪录新高；在经济下行压力加大背景下，货币政策仍需进一步放松。

中国海关周日公布数据显示，2月出口同比增长48.3%，创2010年5月以来最大增速，且远超路透调查预期的增长14.2%；进口同比下降20.5%，为2009年5月以来最大降幅，路透预估为下降10%；当月贸易顺差606.19亿美元，再创纪录新高。

“2月单月出口增速高企，源于春节错位及低基数效应，前两月出口增速回暖反映外需好转，但仍存不确定因素，BDI指数下跌至历史新低。”海通证券宏观团队在数据公布后解读称，2月进口大幅下滑，除去CRB指数持续下跌和原油价格低位影响外，反映内需依然萎靡。

该券商并称，贸易顺差刷新历史新高，助于缓解资本外流，但美元指数走高及国内降息致人民币贬值，或加剧热钱流出，货币利率高企有损经济，因而亟需再次降准。

海关新闻稿并显示，春节因素导致前两个月单月出口增速波动较大。经季节调整法消除春节因素后，以人民币计价的前两个月进出口下降7.2%，其中出口增长1.2%，进口下降17.3%。

“今年前两个月，受春节因素影响，外贸企业再次呈现节前集中出口、节后陆续开工的经营习惯，加上同比基数变化的影响，导致1、2月份出口同比增速波动较大。”海关并称，外贸出口先导指数结束连续四个月下跌转为小幅回升，表明今年二季度中国出口有望好转。

海关提供的数据显示，2月中国外贸出口先导指数为39.6，较1月回升1.0，结束连续四个月下滑走势。

摩根士丹利华鑫证券高级经济学家章俊则表示，春节因素导致贸易数据未能真实反映实际情况，出口大幅增长不能说明外贸形势明显改善。

“全球经济增长疲软所导致的需求不振，并加上人民币汇率在一揽子有效汇率上的持续升值，对出口造成的负面冲击不容小觑。”他称，鉴于2月PMI指数中，新出口订单和进口指数都有小幅改善，预计未来进出口贸易增速的下行动能会有所减弱，并有所企稳。

而在经济下行压力加大背景下，分析师认为，货币政策仍需加力。

浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳称，稳汇率更需稳经济，货币政策应进一步放松，而财政政策也会更加积极，通过盘活财政资金存量，减缓43号文的硬约束等多种途径将为基建投资提供融资。

“从货币政策来看，促进内需、尤其是投资将更为重要，这才能改善国内、外投资者对于中国经济前景看法。”他说，预计二季度前期仍会有25个基点的降息，同时降准、通过PSL增加基础货币投放也是必要选择。

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**进口难现改善**

中国2月进口连续四个月下滑，且下滑幅度连续三个月扩大，一方面由于国际大宗商品价格不断下跌导致进口值下降，另一方面亦反映国内需求依然萎靡不振，经济下行压力加大，企业补库存意愿不高。

“进口增长疲弱依旧反应国内经济在房地产投资下滑的拖累下需求疲软，以及包括原油在内的大宗商品价格大幅下跌所造成的输入性通缩。”章俊表示。

数据显示，2月大宗商品中进口金额最大的铁矿、原油进口均价都有40%以上的下滑幅度，而受去年贸易融资基数的影响，铜和钢材的进口同比数量分别下滑了23%和13%，叠加价格下跌，对进口造成了较为明显拖累。

国信宏观固收研究报告指出，未来进口增速仍将主要受到价格下滑影响表现孱弱，即使国内经济会出现边际改善，但是也很难反应在进口数据上。

中国政府工作报告提出，2015年进出口总额增长目标为6%左右。去年设定的外贸增速目标为7.5%，但实际仅增长3.4%。