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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 09:29 BJT

日本经济：若油价下跌影响长期通胀预期，央行需要放松政策--副总裁

“如果物价趋势改变，且如果有理由采取进一步行动以提早达成2%通胀目标，我们将调整货币政策。”中曾宏在爱媛县松山市对企业领袖表示。

日本央行自去年10月扩大大规模刺激计划以来即按兵不动。(完) (编译 张荻/张若琪 审校 张涛/于春红)
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