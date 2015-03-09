《中国重要政经日程》--3月9日

==========================今日重要政经日程==========================
3/9（周一）
*--09:00 政协委员谈发挥人民政协在社会主义协商民主中的重要作用
*--11:00工商总局局长张茅就“商事制度改革”答记者问
*--15:00政协会议第二次全体会议
*--15:00全国人大常委会法工委负责人就“立法法修改与立法工作”答记者问
==========================近期重要政经日程==========================
3/10（周二）
*--09:00 政协会议第三次全体会议
*--10:00人社部长尹蔚民就就业和社会保障答记者问。
*--14:30尹中卿等5名全国人大专委会负责人就人大专门委员会与人大工作答记者问。
*--16:30国家安监总局局长杨栋梁就强化依法治安、加快推动全国安全生产形势实现根本好转答记者问。
3/11（周三）
*--09:00 政协委员谈促进民生改善与社会和谐稳定
*--10:45 科技部部长万钢就科技改革与发展答记者问
*--15:00 政协会议第四次全体会议
3/12(周四)
*--09:00 人大会议第三次全体会议
3/13(周五)
*--15:00 政协会议闭幕会
3/15(周日)
*--09:00 人大闭幕会 总理答记者问
3/19（周四）
--2015铁矿石国际市场研讨会在山东青岛举行，至20号。
3/21（周六）
--由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2015年会”将于3月21-23日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“新常态下的中国经济”。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完)
(发稿 李铮; 审校 李文科)