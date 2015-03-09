新债招标：中国农发行五年债利率4.02%，10年债4.1266%--业内人士

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
路透上海3月9日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两期债，五年期品种中标利率为4.02%，10年增发债中标收益率为4.1266%。投标倍数分别为3.09倍和3.01倍。
今日招标新债中，10年品种为该行今年第五期 的增发债，五年为新发债，具体发行条款如下：
第五期增发债；第七期新发债
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首场招标规模上限 各为80亿元
追加发行上限 各为20亿元
期限/计息方式 5/10年固息
首场招标时间 3月9日下午14:00-15:00
招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)方式
缴款日 3月12日
起息日 10年：2月27日；5年：3月12日
发行期 3月10日-3月12日
上市日 3月18日
基本承销额 无
承揽费 5年：0.1%；10年：0.15%
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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货