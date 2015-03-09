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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 15:06 BJT

新债招标：中国农发行五年债利率4.02%，10年债4.1266%--业内人士

路透上海3月9日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两期债，五年期品种中标利率为4.02%，10年增发债中标收益率为4.1266%。投标倍数分别为3.09倍和3.01倍。

今日招标新债中，10年品种为该行今年第五期 的增发债，五年为新发债，具体发行条款如下：

第五期增发债；第七期新发债

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首场招标规模上限 各为80亿元

追加发行上限 各为20亿元

期限/计息方式 5/10年固息

首场招标时间 3月9日下午14:00-15:00

招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)方式

缴款日 3月12日

起息日 10年：2月27日；5年：3月12日

发行期 3月10日-3月12日

上市日 3月18日

基本承销额 无

承揽费 5年：0.1%；10年：0.15%

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据路透统计，农发行2014年在银行间市场公开发行的金融债总额为6,550亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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