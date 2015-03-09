英国经济：伦敦金融业2月新增就业岗位同比增长17%--研究

路透伦敦3月9日 - 伦敦金融业2月新增就业岗位较上年同期增加17%，受益于全球股市表现强劲及经济景气改善，尽管英国银行业持续裁员。

据金融业招聘企业Astbury Marsden周一公布的数据，继1月雇聘活动低迷之后，2月伦敦金融城新增3,010个就业岗位，上年同期为增加2,580个。

Astbury Marsden副董事Christopher Adeyeri称，“随着油价趋稳及对希腊退出欧元区的忧虑至少暂时缓解，最近几周市场已反弹，而这对投资银行业的招聘产生正面影响。”

最近几周英股富时100指数、美股标准普尔500指数和道琼工业指数分别触及纪录高位，受各主要央行推出刺激措施和更正面的经济数据影响。

伦敦银行及金融业因全球金融危机及一系列行业丑闻而裁撤数以千计就业岗位后，尽管数据显示它们已转为成长，但英国银行业者仍感到痛楚。

金融时报报导称，苏格兰皇家银行 周二宣布对旗下投资银行业务进行大规模瘦身，这可能导致1.8万个职位中的高至1.4万个被裁。

尽管如此，伦敦金融城的雇聘活动料将在未来几个月增加，因投资银行业正敲定全年雇佣计划，而且雇员也在寻找新的机会。

Adeyeri称，“那些计划跳槽但正等待2014年奖金的金融城员工，无疑将在春季寻找新机会，特别是如果他们没拿到认为应得的报酬的话。”(完)