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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 09:43 BJT

表格：秘鲁1月黄金产量小幅增加，铜产量大致持平

路透利马3月6日 - 秘鲁政府周五公布，该国1月黄金产量连续第四个月小幅增加，锌和铅产量大增，而铜产量基本持平。

以下为能源和矿业部公布的1月产出数据：

1月 变化(%)

铜 111,888吨 -0.01

黄金 368,885盎司 +1.92

白银 9,895,551盎司 +12.02

锌 113,439吨 +12.63

铅 25,421吨 +16.47

(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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