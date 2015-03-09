台湾数据：2月出口较上年同期减6.7%，逊于预期

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
路透台北3月9日 - 台湾财政部周一公布，2月出口金额较上年同期衰退6.7%，跌幅大于市场预估的衰退1.03%。
2月进口金额153.0亿美元，则较上年同月大减22.4%，也逊于市场预估的年减5.93%。
财政部指出，由于国际油价低档盘旋，石油炼制品及塑化产品买气观望氛围浓厚，又适逢农历春节及二二八连续假期，工作天数减少。
财政部指出，若经过季节调整后，2月出口仍年减2.8%、进口年减13.3%。累计1至2月出口较上年同期减1.3%，进口亦减13.2%。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
2月年变动率(%) 1月年变动率(%)
整体出口金额 -6.7 +3.4
--中国(含香港) -17.3 +11.8
--美国 +15.2 +8.1
--欧洲 -3.7 -12.6
--日本 +12.7 +2.7
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2015年
2月 -6.7 -22.4 +45.6
1月 +3.4 -4.8 +48.0
2014年
12月 -2.8 -12.3 +44.5
11月 +3.7 +5.1 +42.2
10月 +0.7 -1.4 +46.2
9月 +4.7 +0.2 +35.0
8月 +9.6 +14.1 +41.1
7月 +5.8 +9.5 +26.1
6月 +1.2 +7.5 +18.9
5月 +1.4 -2.3 +52.9
4月 +6.2 +5.8 +25.3
3月 +2.0 +7.5 +19.5
2月 +7.9 +4.9 +15.7
1月 -5.3 -15.2 +29.7
注：r为修正值。(完)
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参看台湾经济数据相关报导，请点选 (记者 董永年; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货