台湾汇市：台币盘初走贬，美非农就业数据强劲增强升息预期

路透台北3月9日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易走贬，因美国非农就业数据强劲增强升息预期，美元指数强劲，韩元也大幅走弱之下，令台币盘初实质交易走弱至31.500之上。

汇银人士指出，观察盘初外资虽有买入美元，但也见美元的卖盘，方向并不明显；至于央行预料仍将令台币偏弱反映，只不过何时会出手，却仍在众人猜测之中。

〞台币其实动(贬)的不多，挺诡异的，价格差不多就僵在这里。〞一位小型商银交易人士表示。

也有交易员认为，美元指数在强劲的数据支撑下走强，不过目前欧元区的数据也见到渐渐回温的态势，也不排除欧元有较佳的表现。

市场人士预估，今日台币将在31.500-31.600间交投。早盘台币主要交易区间落在31.501-31.537；上交易日区间则在31.428-31.489。

美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加29.5万个，远高于1月时的23.9万个，尽管2月中旬美国大部分地区天气非常糟糕。美国就业在2月加速成长，失业率降至逾六年半低点5.5%。这可能鼓舞美国联邦储备理事会(美联储/FED)考虑在6月升息。

韩元兑美元 盘初大贬，本地时间10点报1,109.2，上交易日交易在1,098.7。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点已达溢价，报0.045/0.060。一个月远汇报价 暂在31.573/31.589左右，上日纽约盘收在31.620。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.500-31.600

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